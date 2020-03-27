Intel виділяє гроші на допомогу постраждалим від коронавірусу

Поки багато компаній думають про те, як вижити в умовах пандемії коронавірусу, Intel виділяє гроші на допомогу постраждалим. Загалом компанія виділяє 6 мільйонів доларів для підтримки постраждалим від коронавірусу.

Як повідомляється в пресрелізі на сайті виробника, Intel надасть 4 мільйони доларів для підтримки зусиль з надання допомоги постраждалим в районах, де компанія має значну присутність.

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Як саме компанія розподілить гроші

Пожертвування буде розподілено між громадськими фондами та організаціями, що займаються питаннями продовольчої безпеки, житла, медичного обладнання та підтримки малого бізнесу.

До регіонів, які отримають фінансову допомогу Intel, відносяться: Арізона, Каліфорнія, Массачусетс, Нью-Мексико, Орегон, Техас, Коста-Ріка, Індія, Ірландія, Ізраїль, Малайзія, Мексика і В'єтнам. Правда, з огляду на значний перелік, сума в 4 мільйони доларів здається краплею в морі. Втім, це все ж краще, ніж нічого.

Окремо Intel збирається виділити 2 мільйони доларів на допомогу своїм співробітникам, які працюють на великих об'єктах компанії, а також своїм колишнім співробітникам на території США, які вже вийшли на пенсію.

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