Intel "відправить на покій" кілька моделей процесорів Xeon Phi

"Синій" чіпмейкер зніме процесори Intel Xeon Phi з виробництва. Про це компанія повідомила в новому документі Product Change Notification. Таке рішення мотивоване низьким інтересом до чіпів, виробництво яких втрачає сенс, з огляду на майбутні плани корпорації.

Що відомо про процесори Intel Xeon Phi? Як повідомляє Overclockers, процесори Xeon Phi є прямими нащадками відеоприскорювачів Larrabee, яким десять років тому треба було скласти конкуренцію продуктами AMD та NVIDIA.

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Початковий проект не увінчався успіхом, що підштовхнуло чіпмейкера змінити напрямок розробки в бік ресурсоємних обчислень. Планувалося, що кілька десятків низькочастотних x86-ядер в складі Xeon Phi зможуть гідно показати себе в низці спеціалізованих навантажень.

Які моделі Intel Xeon Phi знімають з виробництва та коли? У доступному для огляду майбутньому на спокій відправляться три рішення сімейства Intel Knights Mill, що випускаються за 14-нанометровим техпроцесом з 2017 року. Xeon Phi 7295, 7285 і 7235 можна буде замовити аж до 9 серпня, а остання партія CPU буде відвантажена 31 липня 2020 року.

Плани Intel на майбутнє. Відзначимо, що на наступний рік заплановано реліз дискретних графічних ядер на архітектурі Intel Xe, які мають знайти застосування не тільки в ігровому сегменті, але і в сфері HPC-обчислень.

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