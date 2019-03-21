Intel вперше показала дискретні відеокарти власного виробництва: фото

Корпорація Intel показала перші зображення майбутніх десктопних графічних прискорювачів лінійки Xe. Відзначимо, це перша спроба «синього» чіпмейкера випустити дискретну відеокарту та створити конкуренцію AMD та NVIDIA.

Судячи з представлених зображеннь, новинки отримають компактні розміри, порівнянні з габаритами "двослотових" відеокарт початкового рівня, повідомляє 4PDA.

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Характеристики. Детальних характеристик новинок представники компанії поки не озвучили. За наявною інформацією, команда Intel працює як мінімум над двома графічними процесорами наступного покоління. Передбачається, що дискретні карти будуть оснащені графічними процесорами під кодовою назвою Arctic Sound і Jupiter Sound.



Відеокарти Intel Xe матимуть компактний розмір



Характеристики відеокарт Intel Xe досі тримають в секреті



Ймовірно відеокарти Intel Xe представлять в 2020 році



Відеокарти Intel Xe вперше показали на фото

Відзначимо, це буде перша дискретна відеокарта Intel, що зійшла з конвеєра за більш ніж два десятиліття. Очікується, що до цього часу компанія остаточно перейде на 10-нанометровий техпроцес для CPU і GPU власного виробництва.

Коли Intel може представити відеокарти? Офіційної заяви, зрозуміло, ще немає, але судячи з витоків, досвідчені версії чіпів з графікою Xe вже тестують в лабораторіях Intel.

Демонстрація відеокарт Intel Xe – дивіться відео

При цьому така поспішність може вказувати на те, що компанія представить якесь готове рішення в найближчі місяці. Однак напевно воно спочатку потрапить в руки партнерів "синього гіганта" для створення кінцевих пристроїв.

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