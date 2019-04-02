Intel Xe: характеристики, дата виходу та ціна першої дискретної відеокарти компанії

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Intel Xe: характеристики, дата виходу та ціна
Intel Xe: характеристики, дата виходу та ціна / Фото з вільних джерел

Чутки щодо дати виходу та специфікаціях дискретної відеокарти від Intel вже неодноразово з'являлися в мережі, проте деталі щодо начинки амбіціного GPU тримали в секреті. Нещодавно корпорація провела захід Xe Unleashed, в ході якого відбувся закритий показ майбутньої новинки і були оголошені плани щодо виходу на ринок дискретної графіки.

Особливості. Згідно з даними порталу Wccftech, літера "e" в назві майбутніх відеокарт Intel до моменту релізу буде замінена цифрою, що відповідає кількості графічних процесорів в моделях лінійки. Наприклад, серія X2 буде оснащуватися здвоєним GPU.

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Особливості архітектури. Повідомляється, що нова мікроархітектура Xe і програмний інтерфейс OneAPI дають змогу масштабувати будь-яку кількість графічних процесорів, об'єднаних в один кластер. Такий підхід збереже сумісність новинки з додатками без підтримки конфігурацій з декількома відеокартами.

Intel Xe
Особливості нової архітектури Intel Xe

Дорожня карта. Витік також розкрив "дорожню карту" компанії з графіком виходу графіки нового покоління. За попередніми даними, лінійка X2 дебютує вже в наступному році. За нею піде серія X4, анонс якої відбудеться в 2021 році. Судячи з графіком, Intel планує додавати по два GPU щороку – лінійка X8 очікується в 2024 році.

Intel
Дорожня карта Intel

Частота відеоядра. За наявною інформацією, графічний адаптер надасть користувачеві можливість перемикання між двома режимами роботи. У базовому режимі GPU буде функціонувати при помірних тактових частотах, а в режимі "турбо" зможе досягти рекордної цифри в 2,7 ГГц на обох відеоядрах. За замовчуванням функція розгону буде програмно заблокована – для її активації потрібно придбання фірмового програмного забезпечення від Intel.

Очікувані технічні характеристики Intel X2

  • Техпроцес7 нм
  • МікроархітектураIntel Xe
  • Потокових процесорів12288 (6144 x 2)
  • Частота відеоядра1600 Мгц (2700 МГц в режимі "турбо")
  • Обсяг і тип відеопам'яті32 ГБ 4D XPoint
  • Пропускна здатність відеопам'яті8 ТБ / с
  • Пікова продуктивність GPU66,8 Тфлопс
  • Теплопакет (TDP)350 Вт
  • Додаткове живлення3 коннектора 8-пін
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Джерело також поділилося невеликим відеотізером першої з очікуваних новинок під назвою Intel X2. Судячи з ролику, графіка у виконанні ASUS отримає синє LED-підсвічування корпусу і водяне охолодження.

Промо-ролик Intel X2 – дивіться відео

Дата виходу та ціна. Очікується, що в продаж новинка з підтримкою API DirectX 14.2 надійде 31 червня 2020 року по ціні приблизно 699 доларів (орієнтовно 19 000 гривень).

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Теги: Техно Ціни Ґаджети Відеокарти Intel
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