Intel знімає з виробництва процесори лінійки Skylake-X

Вже цієї осені корпорація Intel виведе на ринок оновлену платформу LGA2066 разом із процесорами Cascade Lake-X. Разом із радісною новиною "синій" чіпмейкер поспішив повідомити, що знімає з виробництва 14-нанометрові рішення сімейства Skylake-X.

Які процесори знімуть з виробництва? Як повідомляє Overclockers, у черговому документі Product Change Notification (повідомлення про оновлення) перераховані процесори Intel Core i7-7800X, Core i7-7820X, Core i9-7900X, Core i9-7920X, Core i9-7940X, Core i9-7960X і Core i9-7980XE.

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Дані CPU містять від 6 до 18 фізичних ядер і свого часу конкурували з чіпами AMD Ryzen Threadripper першого покоління.

Коли чекати останню партію? Згадані вище чіпи можна буде замовити аж до 27 грудня, тоді як остання партія буде відвантажена 5 червня 2020 року.

Що відомо про майбутнє платформи Intel LGA2066 / X299? Слід мати на увазі, що HEDT-платформа Intel LGA2066 / X299 буде актуальна ще деякий час. Минулої осені для неї була випущена лінійка чіпів Skylake-X Refresh. Ці CPU, так само як і попередники, містять до 18 ядер, але при цьому можуть похизуватися припоєм під кришкою.

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