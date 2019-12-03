Intel знову судиться з Qualcomm: що сталося цього разу

Серед розробників та виробників "заліза" інколи розгортається справжня війна за певний сегмент ринку. Так сталося й у випадку з компаніями Intel та Qualcomm: "синій" чіпмейкер звинувачує компанію Стіва Молленкопфа у створенні несправедливих умов на ринку мобільних модемів, що призводить до продажів відповідних бізнесів компаній.

Що сталося

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Американська компанія Intel вклала величезні кошти в розробку мобільних 5G-модемів. Однак реалізувати їх на ринку вона не змогла. У підсумку довелося весь підрозділ з розробки 5G-модемів продати за набагато менші гроші, ніж були на нього витрачені.

Покупцем стала американська компанія Apple, яка виявилася готова заплатити за можливість мати власні модеми для своїх смартфонів і планшетів рівно 1 мільярд доларів.

Позов до суду та суми відшкодування

На думку представників Intel, інша американська компанія – Qualcomm – створила на ринку "штучні бар'єри, що перешкоджають чесній конкуренції". Точні суми збитків не називаються, так само як і не описуються механізми, що призвели до них.

Проте, як повідомляє CNews, Intel подала позов проти Qualcomm в Дев'ятий окружний апеляційний суд США. А також позови в Китаї (на 1 мільярд доларів), Південній Кореї (на 850 мільйонів доларів), Тайвані (на 733 мільйони доларів) і Європейському союзі (аж на 1,2 мільярда доларів).

Інші позови проти Qualcomm

Протистояти антимонопольним судовим розглядам для Qualcomm не вперше. Ще в травні 2019 року той же самий Дев'ятий апеляційний суд США вже визнав компанію винною в порушенні законодавства про "чесну конкуренцію" і зараз розглядає варіанти покарання.





Раніше провідний світовий виробник чіпів для мобільної техніки вже заплатив 853 мільйони в 2016 році. Того разу антимонопольний комітет Південної Кореї вирішив, що Qualcomm зловживала своїм становищем на ринку і вела "нечесну торгівлю".

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Судячи з усього, останній позов Intel пов'язаний з практикою підписання Qualcomm обмежуючих договорів зі своїми клієнтами. Компанію вже викривали в цьому двічі. Південна Корея в 2009 році виписала за це штраф у розмірі 207 мільйонів доларів, а Китай в 2015 році – майже на 1 мільярд доларів.

Гучна патентна розбірка Qualcomm та Apple

Ще одним гучним скандалом із судовою тяганиною закінчилися "сутички" компаній Quualcomm та Apple.

У вересні 2018 року компанія Qualcomm подала позов до суду проти Apple, звинувативши корпорацію в корпоративному шпіонажі та крадіжці технологій процесорів лінійки Snapdragon. За словами компанії, купертінівці спеціально наймали корпоративних агентів, аби ті крали ідеї самої Qualcomm та передавали їх прямим конкурентам – компанії Intel.

У грудні 2018 року суд Німеччини задовольнив позов Qualcomm проти Apple та видав заборону на продаж деяких моделей iPhone, які оснащені модемами Intel та порушують патент на обладнання Qualcomm.

1 лютого 2019 року компанія Qualcomm подала до німецького суду клопотання із проханням накласти значний штраф на Apple. Чіпмейкер звинувачує "яблучну" корпорацію в недотриманні судової заборони на імпорт та продаж моделей iPhone 7 та iPhone 8 в Німеччині.

Нарешті в квітні 2019 року компанія підписали "мирний договір". Крім того, Apple погодилася виплатити Qualcomm грошову компенсацію, розмір якої не озвучили. Компанії продовжать спільну роботу в сфері розробки пристроїв з підтримкою мереж зв'язку п'ятого покоління (5G).

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