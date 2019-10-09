Intel зняла з виробництва процесори лінійки Kaby Lake-G: причини

Компанія Intel офіційно оголосила про припинення випуску процесорів Kaby Lake-G. Зауважимо, чіпи представили в 2017 році і вони створювалися спільно із головним конкурентом "синього" чіпмейкера – компанією AMD.

Особливістю процесорів 8 покоління Kaby Lake-G від Intel стала наявність інтегрованої графіки Radeon RX Vega M і вбудованої пам'яті HBM2, повідомляє Tom's Hardware.

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Для обох компаній, як здавалося, це було вигідне становище: Intel отримала в своє розпорядження найпотужнішу на той момент інтегровану графіку, а AMD тим самим могла донести свою продукцію до якомога більшої кількості користувачів.

Однак в реальності на ринку з'явилося всього кілька пристроїв на базі чіпів Kaby Lake-G. Тепер же Intel і зовсім прийняла рішення про припинення виробництва спільного з AMD продукту.



Процесори Intel Kaby Lake-G зняли з виробництва

Чому процесори знімають з виробництва? В офіційній заяві Intel йдеться про низький попит на процесори лінійки Kaby Lake-G, в зв'язку з чим було прийнято рішення про припинення їх випуску. OEM-виробники зможуть замовити ці чіпи до 31 січня 2020 року, а поставки будуть припинені 31 липня того ж року.

Графіка Intel. Відзначимо, що в наступному році очікується поява перших дискретних відеокарт від Intel, які будуть конкурувати з рішеннями NVIDIA і AMD.

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