Інтерфейс iPhone в iOS 14 можна буде змінювати за бажанням

Протягом багатьох років Apple значно обмежувала можливості кастомізації інтерфейсу iOS. Наприклад, численні віджети різних додатків користувачі не могли перенести на головний екран свого пристрою. Тепер ситуація зміниться.

Згідно зі свіжою інформацією, незабаром – власники "яблучних" апаратів отримають більше контролю над своїм робочим простором, повідомляє 9to5mac.

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Кастомізація екранів

За даними мережевих інформаторів, в коді бета-версії iOS 14 була виявлена ​​функція розміщення віджетів на домашньому екрані iPhone та iPad. Ймовірно мовиться про можливість переміщення цих елементів між робочими столами ґаджетів, за аналогією з іконками програм. Крім того, один з інсайдерів опублікував в Twitter скріншоти меню налаштувань нової версії мобільної операційки.

На зображеннях показана опція "Зовнішній вигляд домашнього екрану" – схоже рішення вже реалізовано для смарт-годинника Apple Watch. Можна вибрати розумні динамічні шпалери, які на головному екрані стануть розмитими, темними або однотонними, щоб акцентувати увагу користувача на віджеті. При цьому для зручності пошуку шпалери будуть розділені на колекції

Коли чекати iOS 14

Нажаль поки невідомо, коли користувачі зможуть побачити та випробувати нову операційку, позаяк дата анонсу iOS 14 розробниками ще не оголошена.

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