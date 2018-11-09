Інтернет-банк Monobank потішив клієнтів цікавими нововведеннями

Інтернет-банк Monobank, що останнім часом здобуває все більше популярності, запустив валютні карти та депозити. Відтак, тепер у Android-додатку фінустанови можна буде відкрити доларову та єврову карту. Щодо iOS-версії, то ця опція тут з'явиться пізніше.

Про це розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський на своїй сторінці у Facebook.

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"Валютні депозити можна відкрити на термін 1, 3, 6, 12 місяців у доларах і євро. Внесок – зі щомісячною виплатою або капіталізацією відсотків та можливістю поповнення протягом терміну дії внеску. Отримати відсотки можна буде на карту або у касах Universal Bank. Максимальна ставка у доларах становить 5% річних, а у євро – 4%", – зазначив він.

Зауважимо, що віртуальну валютну карту можна зробити безкоштовно, натомість за пластикову доведеться витратити 150 гривень. Щоправда, як запевнив керівник фінустанови, фізичні валютні карти практично немає сенсу випускати, адже віртуальну карту легко можна додати у Apple Pay або Google Pay: за допомогою цих платіжних систем можна розплачуватися за покупки та послуги практично всюди.

Як додати та активувати нову карту у Monobank: дивіться відео

Поповнювати такі карти можна безкоштовно, а на зняття готівки діє комісія у 0,9%. Якщо знімаються депозитні кошти, комісія не стягується.

Поки можливість відкрити валютну карту з'явилася тільки у новій версії додатку Monobank на Android. iOS-реліз, зі свого боку, поки перебуває на затвердження в AppStore, тому з'явиться трохи пізніше.

Крім того, Гороховський анонсував ще одну цікаву функцію, але з'явиться вона уже в наступній версії. За його словами, користувачі отримають змогу робити прямі перекази між доларовою та євро картами за курсами Monobank.

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"Ми запроваджуємо крос-курси (долари-євро, євро-долари), які формуються на основі курсів платіжних систем. Тепер у додатку можна зробити пряму конверсію між двома валютними картами", – додає банкір.

Також у майбутньому банк планує зробити безкоштовні переклади з валютних карт на гривневі.