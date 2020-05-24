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Інженер створив розумне дзеркало на базі комп'ютера Raspberry Pi: відео

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Футуристичне дзеркало на базі Raspberry Pi
Футуристичне дзеркало на базі Raspberry Pi / Скріншот

Відеоблогер Ебен Куао, що займається створенням незвичайних ґаджетів, власноруч зібрав розумне дзеркало з системою розпізнавання обличчя, що нагадує пристрій з фантастичних фільмів. За основу ентузіаст взяв одноплатний комп'ютер Raspberry Pi 4.

При створенні розумного дзеркала інженер також використовував модуль камери Raspberry Pi Camera Module V2, карти пам'яті microSD до 32 ГБ, кабель micro-HDMI, 32-дюймовий монітор, сенсорний екран і кілька інших комплектуючих, розповідає Geeky-gadgets.

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Що вийшло

Всі комплектуючі інженер зібрав разом і помістив в зроблену вручну рамку. Звичайно ж, додатково він скористався різним програмним забезпеченням.

Дзеркало вийшло повністю інтерактивним з підтримкою сенсорного введення і, що найдивніше, функцією розпізнавання обличчя. Ґаджет ідентифікує користувача, надаючи доступ до особистої інформації. Разом з тим на панелі відображається час, погода, події з календаря та інша корисна інформація, але при бажанні на нього можна вивести що завгодно.

Відео демонструє, що вдалося блогеру:

Для бажаючих зібрати подібний ґаджет Ебен Куао склав докладну інструкцію із зазначенням всіх комплектуючих, використовуваного ПО і програмного коду.

Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети
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