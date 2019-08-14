Інженер перетворив Tesla на "шпигунське" авто: відео

Сучасні автомобілі із функцією автопілота мають чимало просунутої електроніки на борту. Саме цим скористався американський інженер, який додав до свого Tesla нові "шпигунські" функції.

Як повідомляє SlashGear, фахівець з комп'ютерної безпеки Трумен Кейн підключив до бортової системи Tesla Model S мініатюрний комп'ютер NVIDIA Jetson Xavier.

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Які нові функції з'явилися в Tesla? Після програмного доопрацювання він зміг використовувати датчики автомобіля для розпізнавання моделей і номерів проїжджаючих повз машин і навіть осіб перехожих.

Повністю налаштована система здатна ідентифікувати проїжджаючу повз машину і зареєструвати її кожну повторну появу в межах досяжності сенсорів. При цьому комп'ютер аналізує не тільки те, скільки разів один і той же автомобіль з'являвся в полі зору Tesla, але і в який час, в яких місцях і за яких обставин.

Як працюють "шпигунські" функції в Tesla – дивіться відео

Електрокар, "перейменований" власником в Surveillance Detection Scout, здатний сповіщати водія, якщо хтось занадто часто підходить до машини, заодно фотографуючи підозрілого пішохода.

Для чого буде корисна розробка? Творець апаратного комплексу визнає, що його розробка потенційно може використовуватися в кримінальних цілях. Проте вона демонструє, як, здавалося б, не призначене для таких цілей обладнання можна використати нетиповим чином.

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