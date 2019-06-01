Інженер створив унікального робота, що вміє рухатись у будь-якому напрямку

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Інженер створив унікального робота
Інженер створив унікального робота

Британський інженер з Шеффілдського університету створив унікального робота, який вміє пересуватися в будь-якому напрямку без повороту коліс.

Як пише N+1, інженер представив свою розробку ​​на конференції ICRA 2019.

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Чим унікальна розробка. Він працює на принципі зворотного маятника. У цьому випадку точка опори розміщена нижче центру маси. Такий же принцип використаний у Segway та інших гіроскутерах При цьому робот завжди є нестабільним.

Для підтримки зворотного маятника точку його опори необхідно постійно зміщувати. До речі, схожі конструкції використовуються в ракетах, в яких двигуни, що створюють реактивну тягу, розміщені нижче центру мас і тим самим викликають нестабільність.

Як працює нестабільний робот 

Щоб керувати роботом розробник створив алгоритм, що зв'язує параметри обертання коліс і параметри руху всієї конструкції. На ролику можна бачити, що агрегат здатний рухатися навіть по складних траєкторіях, наприклад, поєднуючи поступальний рух з обертальним.

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Теги: Техно Новини Техно робототехніка Смартфони
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