Інженери Google вчать штучний інтелект еволюціонувати самостійно

В компанії Google розробили систему під назвою AutoML-Zero, яка дозволить штучному інтелекту навчатися швидше і практично без втручання людини. Розробники багато років працювали над системою машинного навчання, відомою як AutoML, або "система автоматичного машинного навчання".

Наразі відомо, що вона вже здатна створювати штучний інтелект, який перевершує написані людиною алгоритми, розповідає Science Alert.

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Для чого Google така система

AutoML призначена для того, щоб додаткам було простіше використовувати машинне навчання, і вона складається з безлічі автоматичних функцій. Однак AutoML-Zero вимагає ще менше людського втручання. Система працює в три етапи – налаштування, передбачення та навчання – і її можна розглядати як систему машинного навчання з нуля.

Процес починається з того, що AutoML-Zero самостійно генерує безліч алгоритмів шляхом випадкового об'єднання простих математичних операцій.

Сьогодні можливо автоматично створити алгоритми машинного навчання, використовуючи базові математичні операції в ролі будівельних блоків,

– розповідає програмний інженер Google Рісто Мііккулайнен.

Алгоритми перевіряються на ефективність – наприклад, від них вимагають відрізнити на зображенні собаку від вантажівки. Найбільш ефективні алгоритми потім зберігаються, простіше кажучи, "виживає найсильніший". В майбутньому AutoML-Zero об'єднає частини алгоритмів-переможців в єдиний штучний інтелект. Випробування ШІ проходять з високою швидкістю: як заявляють дослідники, в секунду можна випробувати 10 тисяч можливих алгоритмів.

Що це дасть

Впровадження машинного навчання "з нуля" має привести до того, що системи штучного інтелекту стануть доступнішими і будуть ширше використовуватися, в тому числі й людьми, у яких немає досвіду роботи з іноземними інвестиціями. Автори AutoML-Zero сподіваються, що в кінцевому підсумку система видасть алгоритми, які люди ніколи не змогли б створити.

Наразі AutoML-Zero здатна виробляти лише прості алгоритми ШІ, але дослідники вважають, що їх складність виросте дуже швидко.

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