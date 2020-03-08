Інженери розробили безпечний тип акумуляторів

Сучасні акумулятори, які використовуються в смартфонах та інших гаджетах, мають багато недоліків – від швидкої деградації до ймовірності загоряння і навіть вибуху при пошкодженні. Дослідники Університету Дікіна (Австралія) повідомили про створення прототипу літій-металевих батарей, що відрізняються низкою перспективних властивостей.

У новому акумуляторі використовується літій-металевий анод здатний накопичувати на 50% більше енергії, ніж сучасні аналоги. Крім нього в батареї також є рідкий іонний електроліт - сіль, яка знаходиться в рідкій формі при кімнатній температурі, що дає ряд переваг, повідомляє Gizmochina.

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Особливості розробки

За словами професора Патрік Хоулетт, директора дослідницького центру, іонні рідини є нелетучими і стійкі до загоряння. На відміну від традиційних літій-іонних батарей, запропоновані літій-металеві елементи краще переносять високі температури і не потребують громіздких системах охолодження. У теорії це дозволяє неймовірно швидко заряджати акумулятори, не побоюючись за їх перегрів і можливість загоряння.

Використання літій-металевих електродів в літій-металевих батареях не поширене в акумуляторній промисловості, тому мало відомо про найкращий спосіб виробництва цих елементів на практичному рівні для демонстрації,

– зазначив один з авторів дослідження.

Вчені відзначають, що їх відкриття є лише невеликий кроком до появи нових акумуляторів, але це повинно обов'язково змусити галузь звернути увагу на цю технологію.

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