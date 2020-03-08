24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Інженери розробили безпечний тип акумуляторів

- Читать новость на русском
Нова розробка зробить акумулятори безпечними / Ілюстративне фото

Сучасні акумулятори, які використовуються в смартфонах та інших гаджетах, мають багато недоліків – від швидкої деградації до ймовірності загоряння і навіть вибуху при пошкодженні. Дослідники Університету Дікіна (Австралія) повідомили про створення прототипу літій-металевих батарей, що відрізняються низкою перспективних властивостей.

У новому акумуляторі використовується літій-металевий анод здатний накопичувати на 50% більше енергії, ніж сучасні аналоги. Крім нього в батареї також є рідкий іонний електроліт - сіль, яка знаходиться в рідкій формі при кімнатній температурі, що дає ряд переваг, повідомляє Gizmochina.

 Цікаво: Вчені розробили літієву батарею з ресурсом на 1,6 мільйона кілометрів

Особливості розробки

За словами професора Патрік Хоулетт, директора дослідницького центру, іонні рідини є нелетучими і стійкі до загоряння. На відміну від традиційних літій-іонних батарей, запропоновані літій-металеві елементи краще переносять високі температури і не потребують громіздких системах охолодження. У теорії це дозволяє неймовірно швидко заряджати акумулятори, не побоюючись за їх перегрів і можливість загоряння.

Використання літій-металевих електродів в літій-металевих батареях не поширене в акумуляторній промисловості, тому мало відомо про найкращий спосіб виробництва цих елементів на практичному рівні для демонстрації,
– зазначив один з авторів дослідження.

Вчені відзначають, що їх відкриття є лише невеликий кроком до появи нових акумуляторів, але це повинно обов'язково змусити галузь звернути увагу на цю технологію.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

8 березня: яка справжня історія цього свята – версії про Клару Цеткін, євреїв та повій
сьогодні
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Розробки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
7 березня 22:06 Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій
Анастасія Можаровська
6 березня 22:15 Що подарувати на 8 березня: ідеї для "гарячих" подарунків
Анастасія Можаровська
6 березня 16:09 Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
Анастасія Можаровська
4 березня 21:25 Михайло Федоров: від студентського мера до міністра цифрової трансформації
Ірина Поліщук
3 березня 08:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук