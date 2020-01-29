Інженери розробили надтонкі, гнучкі і дешеві екрани для смартфонів майбутнього

Новий вид електронного матеріалу розробили в Австралії. Він реагує на дотики, гнеться і при цьому в сто разів тонший ніж сучасні екрани для смартфонів. Головний матеріал вже широко використовується у промисловості, а екрани можна друкувати великими листами, як газети.

Прорив в електроніці зробили фахівці Мельбурнського королівського технологічного університету: вони створили гнучкий і тонкий екран для пристроїв майбутнього. Причому не тільки смартфонів – друкувати екрани можна величезними листами, розповідає New Atlas.

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Особливості розробки

В основі винаходу матеріал, який широко використовується в сучасних сенсорних екранах – оксид індію-олова. Він прозорий, з високою провідністю, але занадто крихкий. Тому вчені вирішили додати йому пластичності, а також зменшити товщину.

Ми взяли старий матеріал і перетворили його зсередини, щоб створити нову версію, набагато тоншу і більш гнучку. Його можна гнути, скручувати, і він обходиться набагато дешевше, ніж сучасні сенсорні екрани з їх повільними і дорогими методами виробництва,

– розповів головний розробник Торбен Денеке.

Як це працює

Новий матеріал виготовляють в форматі рідкого друку. При цьому сплав індію-олова розігрівається до 200º C, стає рідким і його розкочують по поверхні тонким шаром. Листи товщиною кілька нанометрів складаються з тих же хімічних речовин, що і звичайний оксид індію-олова, але у них інша кристалічна структура. Вона і додає матеріалу унікальні властивості.

Основна перевага матеріалу – гнучкість, але також слід відзначити прозорість: він абсорбує всього 0,7% світла, на відміну від 10% для стандартного скла.

Це означає, що смартфони з таким екраном будуть витрачати менше енергії. Розробники виготовили експериментальний сенсорний екран для телефону, але матеріал можна використовувати і для виробництва фотоелементів, розумних вікон або інших інтелектуальних електронних пристроїв.

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