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Інженери розробили незвичні сонячні елементи, які працюють вночі

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Ілюстративне фото / Pexels

Американські дослідники розробили особливі фотоелементи, які виробляють вночі до 50 ват енергії на квадратний метр. Це приблизно чверть того, що видає сонячна панель вдень.

Прототип нічних сонячних елементів, які б виробляли невелику кількість енергії, створюють вчені з лабораторії професора Джеремі Манді з Каліфорнійського університету в Девісі. За його словами, процес нагадує роботу звичайного фотоелемента, але вивернутого навиворіт, пише EurekAlert.

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Як це працюватиме

Тепліший у порівнянні з навколишнім середовищем об'єкт буде виділяти тепло у вигляді інфрачервоного випромінювання. Звичайні сонячні елементи холодніші, тому вони абсорбують частину спектра. Але якщо теплий об'єкт направити у бік більш холодного неба, він буде випромінювати тепло.

Для того щоб зловити тепло, яке виділяється об'єктом, вчені використали так званий термопроменевий елемент. Вони помістили його в тепле середовище і направили в бік нічного неба. Оскільки він тепліший, ніж навколишній простір, елемент випромінював інфрачервоне світло.

Звичайний фотоелемент генерує енергію, вбираючи сонячне світло, що призводить до утворення напруги в пристрої і виникненні струму. У новому пристрої світло, навпаки, випромінюється, а струм і напруга йдуть у протилежному напрямку, але енергія все одно виробляється. Доводиться використовувати інші матеріали, але фізика та ж сама,
– пояснив Манді.

Такий елемент буде видавати 50 ват на квадратний метр. До того ж, він здатний працювати і вдень, якщо як-небудь заблокувати пряме сонячне світло або направити поверхню в сторону від сонця. Так що його можна використовувати для того, щоб врівноважити цикли вироблення сонячних електростанцій.

Схоже пристрій зібрали вчені з Лос-Анджелеса. Він складається з полістиролового кожуха, покритого легкою алюмінієвою плівкою-майлар і за шість годин роботи виробляє 25 мВт на кв. м. ККД поки невеликий, але творці мають намір збільшити його на порядок.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Сонячна енергетика
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