Інженери розробили незвичні сонячні елементи, які працюють вночі

Американські дослідники розробили особливі фотоелементи, які виробляють вночі до 50 ват енергії на квадратний метр. Це приблизно чверть того, що видає сонячна панель вдень.

Прототип нічних сонячних елементів, які б виробляли невелику кількість енергії, створюють вчені з лабораторії професора Джеремі Манді з Каліфорнійського університету в Девісі. За його словами, процес нагадує роботу звичайного фотоелемента, але вивернутого навиворіт, пише EurekAlert.

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Як це працюватиме

Тепліший у порівнянні з навколишнім середовищем об'єкт буде виділяти тепло у вигляді інфрачервоного випромінювання. Звичайні сонячні елементи холодніші, тому вони абсорбують частину спектра. Але якщо теплий об'єкт направити у бік більш холодного неба, він буде випромінювати тепло.

Для того щоб зловити тепло, яке виділяється об'єктом, вчені використали так званий термопроменевий елемент. Вони помістили його в тепле середовище і направили в бік нічного неба. Оскільки він тепліший, ніж навколишній простір, елемент випромінював інфрачервоне світло.

Звичайний фотоелемент генерує енергію, вбираючи сонячне світло, що призводить до утворення напруги в пристрої і виникненні струму. У новому пристрої світло, навпаки, випромінюється, а струм і напруга йдуть у протилежному напрямку, але енергія все одно виробляється. Доводиться використовувати інші матеріали, але фізика та ж сама,

– пояснив Манді.

Такий елемент буде видавати 50 ват на квадратний метр. До того ж, він здатний працювати і вдень, якщо як-небудь заблокувати пряме сонячне світло або направити поверхню в сторону від сонця. Так що його можна використовувати для того, щоб врівноважити цикли вироблення сонячних електростанцій.

Схоже пристрій зібрали вчені з Лос-Анджелеса. Він складається з полістиролового кожуха, покритого легкою алюмінієвою плівкою-майлар і за шість годин роботи виробляє 25 мВт на кв. м. ККД поки невеликий, але творці мають намір збільшити його на порядок.

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