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Інженери створили "дихаючий" розумний матеріал для натільної електроніки

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Новий матеріал для натільної електроніки
Новий матеріал для натільної електроніки / North Carolina State University

Дослідники з Університету Північної Кароліни розробили тонкий еластичний матеріал, в який можна вбудувати будь-яку електроніку. Ще однією його особливістю стала повітропроникність, що дозволяє комфортно використовувати його при контакті зі шкірою протягом тривалого часу. Розробка може знайти широке застосування в медицині.

Для створення цього матеріалу дослідники використовували еластичну полімерну плівку з рівномірно розподіленими отворами і занурили її в розчин зі срібними нанонитками, розповідає Engadget.

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Після цього матеріал спресували під високою температурою для фіксації ниток. За словами винахідників, ключовою особливістю цього методу є його простота, що дозволяє легко запустити технологію в масове виробництво.

На що здатен матеріал

Використовуючи рукав з інноваційного матеріалу в ролі контролера, дослідники показали можливість його застосування на ринку натільних ґаджетів. Також вони вважають, що тканина виявиться корисною в біомедичній області.

Якщо ми хочемо розробити портативні датчики або призначені для користувача інтерфейси, які можна носити протягом довгого часу, нам потрібні повітропроникні електронні матеріали. Так що це значний прорив в цьому напрямку,
– зазначив професор Йонг Чжу.

На відео автори проєкту керують грою на комп'ютері за допомогою такого ґаджета:

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети
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