Інженери створили квантовий "матеріал-неведимку"

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту за підтримки IBM вже створили футболку, яка робить власника невидимим для звичайних камер спостереження. Водночас інфрачервоні сенсори, що реагують на тепло, їй не обдурити. Новий тип квантового матеріалу, за заявою розробників, здатний приховувати людини і від цього виду систем нагляду.

Призначення матеріалу

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Головне завдання винаходу – маскувати ціль, приховуючи її теплові характеристики. Незвичайне покриття розроблене дослідниками університету Вісконсіна в Мадісоне, Гарвардського університету, Університету Пердью, Массачусетського технологічного інституту і Брукхейвенської національної лабораторії, повідомляє Psy.org.

Потрапляючи в об'єктив інфрачервоної камери, такий матеріал обманює датчик, відокремлюючи температуру об'єкта від його теплової "аури", що дозволяє зробити предмет невидимим для систем спостереження.

Як правило, коли ви нагріваєте або охолоджуєте матеріал, електричний опір змінюється повільно. Але для оксиду самарію-нікелю опір нестандартним чином змінюється від ізоляційного до провідного стану, який зберігає свої властивості теплового випромінювання майже однаковими для певного температурного діапазону,

– повідомляють дослідники.

Новий матеріал для маскування:

За словами вчених, в майбутньому вони бачать застосування квантового матеріалу в створенні нових типів оптики і навіть поліпшення самих інфрачервоних камер. Передбачається, що таке покриття знайде застосування і в оборонній промисловості, приховуючи автомобілі і літаки від просунутих систем спостереження.

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