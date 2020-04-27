Інженери створили робота для ефективного і безпечного гасіння пожеж

Професія пожежника вважається однією з найнебезпечніших. Їм доводиться постійно ризикувати життям, борючись зі стихією. Однак часом підібратися до вогню ніяк не вдається або ж це занадто ризиковано. Для вирішення цієї проблеми було створено робота Multiscope Rescue. Він здатний проникнути у важкодоступні зони, де жоден костюм не зможе захистити людину.

Нова пожежна машина була створена компаніями Milrem Robotics (має чималий досвід у спорудженні систем протипожежної безпеки) і InnoVfoam, кожна з яких відповідала за різні функції робота, розповідає New Atlas.

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Що саме виконуватиме робот

До завдань Multiscope Rescue входитиме моніторинг і локалізація вогнищ загоряння в небезпечних для людини місцях. Це можуть бути заводи з хімікатами, зони з підвищеною температурою, великі склади й інші об'єкти. Машина оснащена безліччю камер, а також датчиків, включаючи теплові, інфрачервоні, газові й хімічні. Все це дозволяє роботові орієнтуватися в просторі і визначати ситуацію навколо.

Відео-рендер демонструє як Multiscope Rescue може реагувати на небезпеку:

На додаток до пожеж в міських умовах, щороку відбуваються масштабні лісові та ландшафтні пожежі, які загрожують навколишньому середовищу і життю людей. Системи, які ми розробляємо з InnoVfoam, можуть зменшити небезпеку, з якою стикаються пожежні, і дозволять стримати стихію,

– розповідає генеральний директор Milrem Robotics.

За словами представників компанії Milrem Robotics, робот настільки міцний, що його можна буквально скидати з повітря в осередок загоряння. Після цього управління Multiscope Rescue переходить в руки оператора.

Максимальне навантаження пристрою складе 1200 кілограм з тягою до 6400 Ньютон-метрів. Це дозволить йому нести спеціальне обладнання, наприклад, резервуари з піною або водою, важкі пожежні шланги або безпілотники. Завдяки техніці InnoVfoam робот здатний видавати 20 000 літрів води або піни в хвилину.

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