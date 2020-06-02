На майбутній конференції для розробників WWDC 2020 Apple представить нову версію мобільної операційної системи iOS 14. Попри щорічне скорочення переліку підтримуваних пристроїв, цього разу компанія порадує навіть власників п'ятирічних моделей фірмових смартфонів.

Ізраїльське видання The Verifier опублікувало звіт, згідно з яким iOS 14 отримають всі моделі, які сумісні з iOS 13.

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Як стало відомо про точні моделі

Інформація про це була знайдена в коді передрелізної версії прошивки. Таким чином, iOS 14, якщо вірити джерелу, можна буде встановити на наступні моделі смартфонів Apple:

iPhone 6s/6s Plus

iPhone SE (2016/2020)

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS/XS Max

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

При цьому інсайдери з видання macrumors відзначають, що для iPhone 6s/6s Plus і класичного iPhone SE свіжа версія прошивки стане останньою офіційно підтримуваною.

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Як щодо планшетів

У звіті не розкриваються плани Apple щодо програмного апгрейду сімейства планшетів iPad. Презентація прошивки очікується в рамках заходу WWDC 2020 року, яка відбудеться 22 червня, там і дізнаємося точний перелік смартфонів і планшетів, які отримають iOS 14.