Оновлення iOS 13: коли вийде та яких змін чекати від операційки Apple

Разом із новими iPhone 11 компанія Apple анонсувала вихід оновленої операційної системи iOS 13. Зауважимо, представили софт ще на WWDC 2019, у червні і в липні всі охочі отримали можливість протестувати оновлення. Тепер же відома дата виходу повноцінної iOS 13.

Коли чекати оновлення? Для широкого загалу користувачів iOS 13 стане доступною вже 19 вересня. За день до того, як нові iPhone надійдуть у продаж. Про це компанія оголосила вже після презентації.

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При цьому версія iOS 13.1 разом із iPadOS з'явиться вжу понедіілок – 30 вересня. iPadOS буде доступною для iPad Air 2, усіх моделей iPad Pro, iPad 5 покоління та новіших версій, а також iPad mini 4 та новіших версій.

Нагадаємо, "яблучна" корпорація не оновить низку смартфонів. iOS 13 отримають власники всіх iPhone починаючи з iPhone 6S та iPhone SE, а також користувачі нового iPod touch сьомого покоління. iPadOS буде доступна для всіх моделей починаючи з iPad Air 2 і iPad mini 4.

Apple to Release iOS 13 on September 19, iOS 13.1 and iPadOS on September 30 https://t.co/oTS0Jf9cYs by @julipuli pic.twitter.com/hkDw9iux3d — MacRumors.com (@MacRumors) 10 вересня 2019 р.

Головні особливості iOS 13. Найочікуванішою зміною в оновленій ОС стала поява темної теми. Всі стандартні програми були оновлені та отримали підтримку нової опції. Активувати чорний інтерфейс можна в центрі управління або налаштуваннях.

Серед інших суттєвих змін також новий дизайн додатку "Карти". Вони отримали аналог функції Street View, який доступний в картах від Google. Окрім того, в цьому режимі відображатиметься інформація про всі заклади та будинки.

Велику увагу Apple приділила безпеці даних. В iOS 13 долали розширене управління геолокаціями. Також Apple реалізувала можливість авторизації в додатках, на сайтах і в сервісах за допомогою власної платформи. Для цього достатньо підтвердити свою особистість через Face ID, Touch ID або пароль. Завдяки цьому розробники програми або сервісу не будуть отримувати доступ до персональних даних користувача, як якщо б він увійшов через акаунт Google, Facebook або іншої соціальної мережі.

Якщо ж при реєстрації все ж потрібно вказати електронну пошту, Apple зашифрує її для кожної програми. Завдяки цьому після виходу з облікового запису не приходитиме набридлива реклама і спам.

Зміни торкнулися й вбудованого редактора зображень. Алгоритми обробки стали працювати коректніше та навіть під час використання режиму "Авто". Окрім того, зв'явилися нові ефекти для режиму портретного освітлення і можливість регулювання їх інтенсивності. Крім того, редагування разом з різними фільтрами також є і для відео.

Деякі зміни торкнулися й додатку FaceTime. Зокрма, iPhone навчилися коректувати напрямок погляду власника в реальному часі, навіть, якщо його погляд направлений не в камеру. Apple застосувала технологію доповненої реальності ARKit для "виправлення" картинки. У комбінації з датчиком TrueDepth вона точково "викривляє" обличчя користувача, майже не зачіпаючи перспективу фону.

Як працює нова функція в FaceTime – дивіться відео

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Серед нових функцій iOS 13 варто також відзначити й оптимізацію заряду. Відповідно до опису, опція допомагає уповільнити деградацію акумулятора, скорочуючи час, коли iPhone знаходиться в повністю зарядженому стані.

Система аналізує, як людина щодня заряджає і використовує смартфон – і обмежує зарядку акумулятора до 80%. Якщо ж технологія "зрозуміє", що власнику ґаджета недостатньо 80% для комфортного використання смартфона, тоді обмеження буде збільшено.

Це означає, що автономність iPhone від одного заряду повинна зменшитися, але натомість акумулятор протягом часу буде зберігати свою ємність.

Детальніше про кожну з функцій та особливості нової ОС ви можете дізнатися із нашого матеріалу.

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