iOS 13: відомо про нову операційну систему від Apple

Вже 3 червня компанія Apple офіційно представить оновлену версію операційної системи iOS 13. При цьому вже зараз в мережі з’явилась інформація про оновлення.

Видання 9to5Mac отримало скріншоти iOS 13, які демонструють деякі нововведення.

Що ж зміниться. Власники iPhone отримають темну тему, яку можна активувати в налаштуваннях або в центрі управління.

iOS 13 отримає нічний режим

Окрім того, додатки "Нагадування" стануть просунутішими. У програмі з’явилися чотири категорії: "Сьогодні", "Заплановані", "Всі" і "Помічені", а також окрема вкладка для списків. А от іконка не зміниться.

Функції Find My Friends і Find My iPhone об’єднаються у Find my. Ця програма буде показувати карту з усіма друзями і міститиме окрему вкладку для пристроїв.

iOS 13 презентують 3 червня

Детальніше про оновлення iOS 13 можна діснатись 3 червня. Техно 24 буде вести пряму трансляцію презентації.

