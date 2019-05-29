iOS 13: відомо про нову операційну систему від Apple

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Деталі про iOS 13
Деталі про iOS 13 / hitech.vesti.ru

Вже 3 червня компанія Apple офіційно представить оновлену версію операційної системи iOS 13. При цьому вже зараз в мережі з’явилась інформація про оновлення.

Видання 9to5Mac отримало скріншоти iOS 13, які демонструють деякі нововведення.

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Що ж зміниться. Власники iPhone отримають темну тему, яку можна активувати в налаштуваннях або в центрі управління.

iOS 13

iOS 13 отримає нічний режим 

Окрім того, додатки "Нагадування" стануть просунутішими. У програмі з’явилися чотири категорії: "Сьогодні", "Заплановані", "Всі" і "Помічені", а також окрема вкладка для списків. А от іконка не зміниться.

Функції Find My Friends і Find My iPhone об’єднаються у Find my. Ця програма буде показувати карту з усіма друзями і міститиме окрему вкладку для пристроїв.

iOS 13

iOS 13 презентують 3 червня

Детальніше про оновлення iOS 13 можна діснатись 3 червня. Техно 24 буде вести пряму трансляцію презентації.

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Теги: Техно Новини Техно iOS Apple Інтернет
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