iOS 14 зможе запускати демо-версії додатків без їх встановлення

Інсайдери стверджують, що майбутня версія операційної системи для iPhone отримає функцію "кліпового" запуску додатків, без потреби їх завантаження та встановлення. Відтак користувачі iOS зможуть запускати миттєві версії додатків InstantApp.

За даними 9To5Mac, програмний код iOS 14, який потрапив до них у руки, містить згадку нового системного інтерфейсу під назвою Clips.

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Новий інтерфейс безпосередньо пов'язаний зі сканером QR-кодів і механізмом запуску додатків, завдяки чому користувачі зможуть запускати у себе на пристроях демо-версії програм без необхідності їх встановлення.

Для прикладу, користувач сканує QR-код, що веде на відео на YouTube, хоча додаток відеохостингу у нього не встановлено. У цьому випадку додаток все одно запуститься, але тільки в тих межах, які потрібні для відтворення конкретного ролика.

Що таке Instant App?Це додатки, які працюють без повного завантаження та встановлення. До них відносяться не будь-які програми та ігри, а тільки ті, чиї розробники заздалегідь потурбувалися про можливість швидкого запуску своїх програм і розробили для них спеціальні "швидкі" версії. В результаті користувачеві досить просто натиснути на кнопку демонстрації, як додаток тут же запуститься, надавши доступ до базового набору функцій або першого рівня гри, якщо це гра.

Навіщо це потрібно

Таке нововведення призведе до істотного збільшення кількості встановлень додатків, а також дасть розробникам можливість проводити різноманітні інтерактиви. Якщо зараз користувачі найчастіше відмовляються від встановлення тих чи інших програм через їх велику вагу, просто тому що не впевнені, що очікування завантаження того варте, то тепер вони зможуть швидко оцінити додаток і, зацікавившись ним, завантажити собі на пристрій.

Втім, можуть бути й інші сценарії використання інтерфейсу Clips, наприклад, сканувати QR-коди в музеях або книжкових магазинах, після чого на екран смартфона буде виводитися детальна інформація про конкретні книги або експонати.

А що Android

На Android така функція пропонується вже давно, щоправда, там вона представлена ​​більш широко. По-перше, у деяких додатків з Google Play є спеціальна кнопка, яка дозволяє запустити демонстраційну версію без встановлення, щоб користувач міг оцінити вміст програми або гри. По-друге, іноді розробники можуть вбудовувати в результати пошуку Google або Google Assistant інтерактивні частини своїх програм, щоб користувачі запустили їх і після позитивної оцінки перейшли в Google Play для завантаження.

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