iOS зламали вперше за кілька років: як себе вберегти

Незважаючи на запевнення Apple в надійності операційної системи iOS, хакерам все ж вдалося створити актуальну версію "піратської" прошивки для смартфонів та планшетів Apple під управлінням iOS 11 та 12. Робочу версію джейлбрейку вже опублікували у мережі у вільному доступі.

Як повідомляє 9to5mac, користувач під псевдонімом Pwn20wnd розробив джейлбрейк, що працює з усіма актуальними смартфонами Apple. Програма працює з iOS 12.4, а також з іншими версіями, включаючи iOS 12.3 і нижче.

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Що таке джейлбрейк? Це "нелегальна" операція, яка дає змогу отримати доступ до файлової системи низки моделей пристроїв iPhone, iPod або iPad. Це дає змогу розширити можливості апарату, наприклад, зробити можливим підтримку тем оформлення, твіків і інсталяцію додатків зі сторонніх джерел (окрім App Store). Джейлбрейк відкриває повний доступ до файлової системи iPhone, iPod або iPad. Зауважимо, джейлбрейк – це відповідник root-прав, які так само можна отримати на Android та розширити можливості операційної системи.

Деякі користувачі вже опублікували в Twitter підтвердження працездатності інструменту. За наявною інформацією, хакерам вдалося знайти «дірку» в захисті прошивки, яка знову відкрилася з випуском останньої версії мобільної ОС.



iOS зламали: як діяти

Реакція спеціалістів з безпеки. Фахівці з безпеки Google з команди Project Zero вже повідомили в Apple про знайдену уразливість. За словами співробітника проекту Неда Вільямсона, зловмисники можуть створити "чудове шпигунське програмне забезпечення" на її основі. Наприклад, додаток з вбудованим шкідливим кодом зможе отримати доступ до даних інших додатків або системних файлів для крадіжки інформації.

Реакція компанії Apple. Корпорація Apple факт злому iOS не прокоментувала. Очікується, що в найближчі дні з'явиться версія iOS 12.4.1, в якій уразливість буде усунена. Користувачам iPhone рекомендується уважно поставитися до завантаження додатків з App Store до виходу патча щоб уникнути можливого зараження пристрою.

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