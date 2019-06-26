iPad привів до смерті: американська компанія судиться з Apple

У США компанія спільно із страховою подали позов проти корпорації Apple. Позивачі переконані iPad спричинив пожежу, внаслідок якої загинув орендар будівлі.

Як пише Apple Insider, трагедія трапилась в Нью-Джерсі 22 лютого 2017 року. Пожежу, начебто, спричинила літієва батарея iPad.

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Деталі скандалу. Позивачі, Union Management і його дочірня страхова компанія Greater New York Mutual Insurance Company, подали позов 20 червня 2017 року в окружний суд США по округу Нью-Джерсі.

"Планшет був небезпечним для застосування за своїм прямим призначенням через дефекти конструкції і/або виготовлення, а також відсутність адекватних попереджень", – сказано у скарзі.

Відтак, позивачі вимагають компенсацію - відшкодування всіх коштів, які виплатила страхова компанія через пожежу, зокрема франшизу, судові витрати і відповідні відсотки.

Окрім того, у лютому цього року син і дочка загиблого теж подали позов проти Apple, також звинувачуючи батарею iPad.

Видання додає, що пожежі в літієвих мобільних акумуляторах справді часто трапляються, але пристрої Apple з таким браком трапляються рідко. Але такі ситуації неминучі, враховуючи величезну кількість ґаджетів від Apple.

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