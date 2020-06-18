Ми вже неодноразово повідомляли, що 2020 році компанія Apple представить 4 моделі лінійки iPhone 12. Зараз відомий аналітик опублікував деталі про наймолодшу версію з цієї лінійки.

Зокрема, багато кого засмутить інформація, що молодша модель iPhone 12 не буде підтримувати мережу 5G, лише 4G. Про це повідомив аналітик Wedbush Securities Деніел Айвз у своєму свіжому інвестиційному звіті, передає ixbt.com.

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Що ще відомо

iPhone 12, який стане наступником iPhone 11, отримає 128 ГБ флеш-пам'яті. За чутками, до комплекту iPhone 12 не будуть входити навушники. Таким чином компанія хоче збільшити продаж фірмових бездротових навушників AirPods.

Так може виглядати iPhone 12 / Скріншот

Також в мережі з’явились якісні рендери iPhone 12. Майбутня новинка отримає корпус з полікарбонату та буде доступною у 6 колірних варіантах: жовтому, білому, червоному, блакитному, синьому і салатовий.

Ціна та анонс

Айвз також назвав вартість наймолодшої версії iPhone 12. Вона надійде у продаж із цінником 699 доларів (18 900 гривень).

За чутками, цьогоріч компанія змушена буде перенести презентацію нової лінійки iPhone 12 з вересня на жовтень або навіть листопад.