Є чимало чуток, що у комплекті нових смартфонів з лінійки iPhone 12 не буде навушників. Тепер популярний аналітик Мінг-Чи Кіо заявив, що майбутня новинка позбудеться у комплекті ще й зарядного пристрою.

На думку експерта, в цьому році Apple додасть в комплект лише зарядний кабель, передає macrumors.com.

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А як же блок живлення

Його доведеться купувати окремо. Він стане трохи потужнішим – 20 Вт. Нині, як відомо, смартфони лінійки iPhone 11 Pro поставляються із блоком 18 Вт.

Причина

Як пояснює Мінг-Чи Кіо, до такого кроку компанія вдається заради економії. Так виробник зможе компенсувати свої витрати на інтеграцію в новий iPhone модуля мережі 5G.

При цьому, ще один аналітик Джон Фінгас припустив, що таке рішення може бути пов'язане із більш благородною метою – так це буде екологічніше. Адже велика кількість користувачів не використовують зарядні пристрої, які йдуть в комплекті з новими смартфонами (про це кажуть дослідження). Більше того, деякі з них навіть не дістають пристрій із коробки. Вони просто використовували зарядку від старого смартфона.

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Окрім того, популярність бездротових зарядок теж зростає. Є частина користувачів, які заряджають смартфони в машині, від ПК тощо.

Додамо. що Мінг Чи-Кіо відомий своїми точними прогнозами щодо майбутніх моделей iPhone.

Коли анонс

Досі точної інформації немає. Традиційно, нову флагманську лінійку компанія випускає у вересні. Однак, цьогоріч через коронавірус презентацію найімовірніше перенесуть. Можливо анонс відбудеться у жовтні, або навіть у листопаді.