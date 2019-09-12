Камери iPhone 11 та iPhone 11 Pro: основні характеристики та відмінності

У вівторок, 10 вересня, компанія Apple представила світу нові смартфони лінійки iPhone 11. "Молодша" модель отримала подвійну основну камеру, а "старші" – по три модулі.

Першою зміною, яка кидається в очі при погляді на iPhone 11 і iPhone 11 Pro, – це, звичайно, ширококутна камера, яку розмістили на квадратному виступі.

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Дизайнери компанії відмовилися від тонування камер, вважаючи за краще виділити їх і подати як ключове нововведення апаратів.

Камера iPhone 11

Як вже зазначалося, новий iPhone 11 отримав подвійну основну камеру, поміщену в виступаючий квадратний модуль.



iPhone 11

Основна 12-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією отримала новий сенсор і об'єктив з діафрагмою f / 1.8. Крім неї в смартфоні встановлена друга камера на 12 Мп з ультраширококутним об'єктивом з кутом огляду 120 градусів. Обидва модулі підтримують всі функції, включаючи розширений динамічний діапазон і запис 4K-відео з частотою 60 fps.

Презентація iPhone 11 – дивіться відео

В iPhone 11 також використовується функція підвищення якості фото HDR Smart. Режим аналізує ще більше даних під час зйомки, щоб уникнути пересвітів і провалів в тінях на кадрі.

Важливим нововведенням стала поява спеціального нічного режиму зйомки, який автоматично активується при поганому освітленні. Нижче показаний приклад його роботи:



Режим нічної зйомки

Камери iPhone 11 Pro

Особливу увагу Apple приділила камері iPhone 11 Pro. Вона представлена трьома 12-мегапіксельними модулями: звичайним ширококутним, телефото зі збільшеною до f / 2.0 світлосилою і ультраширококутним (120 градусів). Всі три сенсора підтримують зйомку з високим динамічним діапазоном, запис відео в 4K з 60 fps.



Характеристики камер iPhone 11 Pro

В iPhone нарешті з'явився нічний режим зйомки, який автоматично активується при нестачі світла. При спуску затвора камера робить серію знімків, а оптична стабілізація усуває тремтіння. Потім фото об'єднуються і обробляються, щоб в результаті вийшов один світлий кадр.

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Крім того, в iPhone 11 Pro дебютувала функція під назвою Deep Fusion. Її суть полягає в зйомці дев'яти кадрів і виборі кращих пікселів з кожного для створення одного детального і якісного знімка в будь-яких умовах зйомки.



Демонстрація роботи функції Deep Fusion

Інші характеристики

Базова версія iPhone 11 Pro отримала 5,8-дюймовий екран, Max-модифікація може похизуватися розміром дисплея 6,5 дюйма. Натомість "бюджетна" версія iPhone 11 отримає діагональ 6,1-дюйма.

Презентація iPhone 11 Pro – дивіться відео

Всі новинки працюють на новому процесорі A13 у парі з 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті. Розмір вбудованого сховища різний для кожної моделі: у iPhone 11 він стартує з 64 ГБ, для старших версій – з 128 ГБ.

Зауважимо, у продаж нові iPhone 11 надійдуть вже 20 вересня.

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