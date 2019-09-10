iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple

Під час презентації Apple 2019 компанія представила два флагмани iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. Багато деталей про новинки були відомі до презентації.

Дизайн

Компанія Apple вирішила суттєво не змінювати дизайн новинок. На передній панелі, як і в попередників, у Pro-версіях красується "моноброва". На задній панелі зміни торкнулися лише модуля камери, який розмістився на квадратному виступі та отримав три датчики.

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Окрім того, логотип Apple перемістився ближче до центру пристрою. Апаратні клавіші, розміщення порту зарядки і решіток динаміка – всі ці елементи залишились на колишніх місцях.

11 Pro отримав екран діагоналлю 5,8 дюйма з роздільною здатністю 2436х1125 пікселів. тим часом екран у iPhone 11 Pro Max більший – 6,5 дюйма з роздільною здатністю 2688х1242. В обох випадках щільність пікселів дорівнює 458 пікселів на дюйм.

Камери

Роздільна здатність кожного з модулів становить 12 Мп. Основна і ширококутна така ж, як у iPhone 11. А третій додаткокий модуль на 12 Мп, який забезпечує дворазовий зум.

Головною особливістю нової камери стала комбінована зйомка. Алгоритм захоплення фотографій в нових смартфонах Apple полягає в отриманні відразу дев'яти знімків (по три з кожного модуля) в момент натискання на віртуальний "спусковий затвор" з їх подальшим комбінуванням для отримання найкращої якості фото.

iPhone 11 Pro and 11 Pro Max: Hands on with Apple’s new flagship phones https://t.co/ReK7agvmhJ pic.twitter.com/zWUwLRwAMU — The Verge (@verge) 10 вересня 2019 р.

Не залишила без уваги Apple і підвищення якості зйомки в умовах недостатнього освітлення, а також серйозно взялася за постобробку фотографій – з'явилась функція Smart Frame, що дає змогу кадрувати знімки без втрати якості. Також з'явилась функція зміни фону в Live-режимі під час зйомки. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 Мп.

Ще одна фішка – під час зйомки відео можна перемикатися між камерами, і це відбувається плавно, без перемикання як такого.

iPhone 11 Pro and Pro Max announced with a triple-camera system pic.twitter.com/Om8gVXkLfF — The Verge (@verge) 10 вересня 2019 р.

Автономність

Щодо батареї, то її ємність на презентації не назвали. При цьому традиційно порівняли з попередниками. Так, автономність iPhone 11 Pro зросла відносно iPhone Xs на чотири години, а для iPhone 11 Pro Max автономність збільшилась на п'ять годин.

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Також виробник залишив у всіх моделях нової лінійки підтримку бездротової зарядки.

Продуктивність

Всі три нові смартфона Apple без винятку отримали новітній чіп A13: 6-ядерний процесор з тактовою частотою 2,66 ГГц виявився значно швидше попередника. Окрім того, купертінівці додали до основного чіпа співпроцесор R1.

iPhone 11 Pro отримав 6 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище від 128 ГБ. Зауважимо, завдяки особливостям нової операційної системи iOS 13, виробник не має потреби збільшувати об’єм оперативки до 8-12 ГБ, як це роблять виробники Android-пристроїв.

Ціна

Новинки офіційно надійдуть у продаж 20 вересня. Вартість iPhone 11 Pro становить тисячу доларів (25 000 гривень). А старша версія iPhone 11 Pro Max оцінена у 1100 доларів (27 500 гривень).

Що стосується кольорів, то Apple додала до білого, темно-сірого і золотого ще й зелений (Midnight Green) колір.

Вартість лінійки iPhone 11 Pro

Тим часом, користувачі вже кепкують з нового дизайну.

Народное творчество не подводит. pic.twitter.com/ufBk2eYcQM — Wylsacom на iOS (@wylsacom) 10 вересня 2019 р.

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