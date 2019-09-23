iPhone 11 Pro виявився повільнішим за iPhone Xs: відео

Під час презентації iPhone 11 Pro представники компанії Apple відзначили, що продуктивність процесора новинки збільшилась на 20% порівняно з попередником. Однак результат тестування смартфона показав, що новинка за продуктивністю не перевершує минулорічні моделі.

Блогери YouTube-каналу EverythingApplePro провели практичне тестування відразу трьох поколінь iPhone.

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Суть тестування. Тестування проводилося за допомогою послідовного запуску різних додатків в два етапи. Такий сценарій, на відміну від синтетичних бенчмарків, емулює реальну поведінку смартфонів при повсякденному використанні.

Перший запуск демонструє "сиру" потужність заліза, а другий – наскільки добре ґаджет здатний утримувати додатки в оперативній пам'яті для повторного відкриття без перезапуску.

У випробуванні брали участь три покоління флагманів Apple: iPhone X, iPhone Xs та iPhone 11 Pro.

Тестування iPhone 11 Pro на швидкість процесора – дивіться відео

Результати випробування. У першому "раунді" позаторішня модель очікувано відстала від послідовників, зате iPhone Xs відстав від новинки всього на 1 секунду. А при повторному запуску додатків iPhone Xs зміг зберегти більше додатків в оперативній пам'яті і закінчив тестування за 5 хвилин і 21 секунду. Результат найновішого iPhone 11 Pro – 5 хвилин і 49 секунд. iPhone X "фінішував" за 7 хвилин і 27 секунд.

Примітно, що моделі iPhone 11 Pro та iPhone Xs оснащені 4 ГБ оперативної пам'яті, при цьому процесор новинки на 20% продуктивніше.

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Чому iPhone 11 Pro зазнав поразки? Блогери припустили, що причинами відставання новинки від попередника могли стати недопрацювання iOS 13 та перероблений спеціально для новинки штатний додаток камери. Не виключено, що з апдейтом до iOS 13.1 ситуація зміниться на користь нового флагмана.

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