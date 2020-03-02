iPhone 11 продовжив працювати після того, як пролежав два місяці на дні озера

Нові смартфони Apple випускаються в корпусах із захистом IP68, який передбачає збереження працездатності девайсів навіть під водою, але за певних умов. Проте, як виявилось, "живучість" iPhone 11 виявилась значною більшою, ніж заявляв виробник.

Що сталося

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На початку жовтня 2019 року новий iPhone 11 маленької Софі під час екскурсії по озеру в парку розваг Disney World випав з сумки в воду, йдеться на сайті PhoneArena.

Батьки дівчинки повідомили співробітникам парку про інцидент, хоча й не сподівалися, що смартфон буде працювати після "купання", адже виробник заявляє про збереження працездатності своїх пристроїв при зануренні у воду не більше, ніж на 30 хвилин.

Що було з смартфоном

Майже через два місяці спеціальна команда аквалангістів, яка періодично дістає з дна озера втрачені речі, виявила "дайвера мимоволі", і пристрій передали власникам. Всупереч скептичним очікуванням, смартфон нормально функціонував незважаючи на потрапляння в корпус піску і водоростей.

Варто відзначити, що одиничний випадок не варто розглядати як заклик до експериментів над своїм пристроєм. Виробники не рекомендують занурювати захищені за стандартом IP68 пристрої на глибину більше 1 метра довше, ніж на 30 хвилин.

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