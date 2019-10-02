iPhone 11 протестували на міцність: не обійшлось без сюрпризів

Популярний блогер JerryRigEverything, відомий своїми краш-тестами ґаджетів, випробував на міцність iPhone 11. Новинку від Apple він перевірив у фірмовому наборі тестів.

Перше випробування полягало у перевірка на стійкість до подряпин. Нічого особливого iPhone 11 тут не показав. К і в більшості сучасники смартфонах сліди на екрані стали помітні на шостому рівні "гостроти" інструменту. А на 7 та 8 рівні з’явилися глибокі подряпини.

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iPhone 11 пройшов випробування вогнем

Пластиковий прошарок між екраном і корпусом та сам металевий каркас доволі легко можна подряпати ножем. При цьому скляна задня панель дуже непогана показала себе у тесті на "дряпання".

Під час нагрівання екрану вогнем на дисплеї з’явилася чорна пляма, щоправда вона зникла через кілька секунд.

У фінальному тесті на зламування iPhone 11 так показав хороший результат – блогер так і не зміг його зломити руками.

Зламати смартфон не вдалось

iPhone 11 випробували на міцність: відео

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