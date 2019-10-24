iPhone 11 та iPhone 11 Pro перевірили в екстремальних умовах: результати тесту

Окрім потужної начинки iPhone 11 та iPhone 11 Pro отримали кращий захист, порівняно з попередниками. Окрім того, Apple наголошує на високому рівні захисту від води. Саме це твердження взялися перевірити журналісти.

Щоб перевірити це твердження, журналісти видання CNET вирушили у відкритий океан, озброївшись підводним дроном.

Читайте також: Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще

Що перевіряли журналісти? Всі нові iPhone захищені за стандартом IP68. Офіційно він підтверджує можливість занурення на глибину не більше 1 метра тривалістю не більше 30 хвилин. Apple же заявляє, що iPhone 11 здатний витримувати 30 хвилин на глибині до 2 метрів, а iPhone 11 Pro та 11 Pro Max і зовсім здатні занурюватися на 4 метри.

Випробування iPhone 11 Pro та 11 Pro Max у воді – дивіться відео

Перше занурення. Журналісти CNET вирішили випробувати надійність в досить екстремальних умовах. Вони орендували човен і взяли з собою підводну радіокеровану субмарину Trident від компанії Sofar Ocean Technologies. До неї були прикріплені нові iPhone 11 і iPhone 11 Pro. Спочатку обидва смартфона опустили дроном на глибину 4 метри на 30 хвилин. В результаті експерименту обидва апарати продовжили нормально працювати.

Друге та третє занурення смартфонів. Наступним етапом було занурення на 8 метрів і знову на півгодини. Результат виявився аналогічним. Тоді журналісти відплили подалі від берега, щоб опустити смартфони в воду на 12 метрів. Навіть після цього випробування обидва ґаджета залишилися в повністю справному стані.

Читайте також: Новий кліп Селени Гомес зняли на iPhone 11 Pro: відео зі зйомок

Остаточні результати випробування. Після поїздки смартфони протерли і залишили на три доби у вимкненому стані, щоб з'ясувати, чи не станеться з ними щось через деякий час. Після включення і перевірки дисплея, камери, динаміків і зарядного роз'єму виявилося, що обидва смартфони залишилися цілі і неушкоджені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно