iPhone 11 вразив своєю камерою: результати тестів

Смартфон від Apple – iPhone 11 із подвійною камерою на тестах показує результати на рівні Huawei P20 Pro та Xiaomi Mi 9, які мають по три модулі. Втім, Apple відома своїми можливостями витискати з камери смартфона максимум на який вона взагалі здатна.

Фахівці DxOMark хвалять iPhone 11, навіть попри те, що смартфон випав з Топ-10 (наразі у зведеному рейтингу він посідає 17 місце).

До теми: Apple показала унікальну функцію селфі-камери в iPhone 11: відео



Конкуренти iPhone 11 в тестах камери

Результати тестів камери iPhone 11

За якістю фотозйомки він сильно поступився iPhone 11 Pro Max, у якого 124 бали (у iPhone 11 –112 балів). Однак в частині відеозйомки показники майже на одному рівні: iPhone 11 Pro Max – 102 бали, iPhone 11 – 101 бал.



Порівняльні тести iPhone 11 та iPhone 11 Pro Max

Але великі розбіжності в оцінках фотозйомки пов'язані в першу чергу з відсутністю в iPhone 11 телеоб'єктива. Власне, низька якість при масштабуванні – один з мінусів камери при фотографуванні. Ще фахівцям не подобаються артефакти на знімках, невідповідна фокусна відстань для портретів (26 і 13 мм, тут нічого дивного), і перетримані знімки при зйомці нічних портретів зі спалахом.

Плюси при фотографуванні – точна і стабільна експозиції, яскраві і приємні кольори, хороша деталізація в приміщенні і на вулиці, дуже хороша робота модуля з надширококутним об'єктивом.

При зйомці відео експерти відзначають точну експозицію і широкий динамічний діапазон, хорошу деталізацію, ефективну стабілізацію, яскраві і приємні кольори. Мінуси – ефект желе, видимий на зйомці під час руху, нестабільність балансу білого в приміщенні і нестабільність експозиції, смикання і стрибки автофокусу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно