iPhone 2019 отримає квадратний модуль камери: з’явився новий фотодоказ

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iPhone 2019 отримає квадратний модуль камери
iPhone 2019 отримає квадратний модуль камери

У китайській соціальній мережі Weibo з’явились фото нового смартфона від Apple, який мають представити вже у цьому році. Як свідчить фото, новий iPhone отримає потрійну камеру, яку розмістять у квадратному модулі.

Разом із фото користувач опублікував і якісні рендери нового iPhone в двох колірних варіантах – чорному і білому.

Що відомо про новинку. З таким розміщенням камери новинка нагадує Huawei Mate 20. За чутками, такий дизайн отримає старша модель iPhone 2019 року.

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iPhone 2019 отримає квадратний модуль камери

iPhone 2019 отримає квадратний модуль камери

Окрім того, новинка отримає зворотну бездротову зарядку, що дає змогу заряджати від iPhone інші пристрої. Для цього буде підвищена ємність акумуляторів.

Найімовірніше, новинку представлять під час осінньої презентації.

iPhone 2019 отримає квадратний модуль камери

Якісні рендери нового iPhone

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони iPhone Apple
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