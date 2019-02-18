iPhone 2019: які характеристики отримає новинка від Apple

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Один з прототипів iPhone 2019
Один з прототипів iPhone 2019 / iguides.ru

Майбутній смартфон від Apple, який може отримати назву iPhone 2019, буде неістотно відрізнятися від модельного ряду, який компанія випустила у 2018 році.

Про це стверджує аналітик Мін-Чі Куо, слова якого передає видання AppleInsider.

За його словами, новий модельний ряд матиме схожі параметри, як у iPhone Xs Max та Phone Xs. Зокрема, діагональ OLED-екрану складе 6,5 та 5,8 дюймів. Оперативної пам'яті передбачено 4 ГБ. Також інженери збережуть виріз вгорі екрану.

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Чого торкнеться покращення. Камеру TrueDepth удосконалять для кращого спрацювання Face ID. Основна камера нового iPhone з 6,5-дюймовим екраном отримає одразу три датчики - ультра-широкий, широкий і телефото модулі.

Також нові пристрої отримають популярну зараз функцію зворотної зарядки, тобто зможуть заряджати інші девайси. Таку ж функцію має отримати Galaxy S10.

Попри чутки, Apple перейде на кабель Type-C (як в Android-смартфонах), однак у моделі 2019 року компанія все ще не відмовиться від Lightning

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Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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