iPhone 2019 засвітився на чергових знімках

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Так може виглядати iPhone XI
Так може виглядати iPhone XI / Twitter/Slashleaks

До офіційної презентації нових смартфонів від Apple залишається ще кілька місяців, а в мережі з’являється все більше рендерних фото з новинкою. За чутками, новий смартфон отримає назву iPhone 2019 або або iPhone XI.

Як показують нові знімки, новинка справді отримає квадратний модуль основної камери, в якому розмісять три датчики камери та спалах.

За чутками, на екрані смартфонів і далі буде широкий виріз.

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Що ще відомо. iPhone XI має отримати 5,8-дюймовий екран, а діагональ екрану iPhone XI Max складе 6,5 дюйма. При цьому найдоступніший смартфон iPhone XIr стане золотою серединою з 6,1-дюймовим дисплеєм. 

Новинки отримають процесор A13, побудований за 7-нанометровим техпроцесом. iPhone 11 буде оснащений 4 ГБ оперативної пам’яті.

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Теги: Новини Техно Техно Apple Смартфони iPhone
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