iPhone 2021 року отримає оригінальний дизайн: аналітик поділився прогнозами

Нещодавно в мережі з’явились деталі про iPhone, які випустять у 2020 році. А зараз відомий китайський аналітик Мінг-Чі Куо розкрив деталі про новинку, яку ми побачимо через рік – у 2021 році.

Як передає engadget.com, iPhone 2021 року позбудеться усіх отворів із портами. Зокрема, ньому вже не буде качиного Lightning для зарядного пристрою.

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Тобто майбутня новинка буде заряджатись лише за допомогою бездротової технології Qi.

Чи можна вірити цим чуткам

Насправді, не зрозуміло, як це буде реалізовано на практиці, адже як відомо компанія провалила ідею із розробкою бездротової зарядки AirPower. Можливо, до 2021 року корпорація виправить ситуацію. Однак, навіть якщо AirPower запрацює, складно повірити, що Apple додаватиме бездротову зарядку у комплект. В іншому випадку за iPhone доведеться платити ще більше.

Що ще відомо?

Також Мінг-Чі Куо прогнозує, що на початку 2021 року можна буде чекати на удосконалену версію бюджетника iPhone SE2. Він отримає назву iPhone SE2 Plus.

Новинка отримає діагональ 5,5 або 6,1 дюйма та невеликий виріз для фронтальної камери. Face ID новинка не отримає. Натомість пристрій оснастять сканером відбитків пальців Touch ID.

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