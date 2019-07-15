iPhone 6 вибухнув у руках дитини: що кажуть в Apple

Компанія Apple знову потрапила у скандал із загорянням свого девайсу. Після того, як компанія відкликала модель MacBook Pro зразка 2015 року через ризик загоряння, небезпечним виявився і iPhone.

Як передає Digital Trends, інцидент трапився із моделлю iPhone 6. Цей смартфон вибухнув у руках 11-річної дівчинки Кайли Рамос в Каліфорнії.

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Дитина отримала часткові опіки тіла. Це трапилось, коли дівчинка була у спальні. Вона користувалась своїм iPhone 6, і раптом з нього почали йти іскри. А потім на ньому пропалилася дірка. На руках у дитини залишились невеликі опіки.

Що кажуть в Apple. Причину вибуху смартфона поки не з’ясували. Експерти Apple називають кілька факторів, що можуть призвести до загоряння. Серед них — зовнішні пошкодження, кустарний ремонт і використання неавторизованих аксесуарів, особливо зарядних пристроїв, що можуть перегріватися самі і провокувати нагрівання внутрішніх компонентів смартфона.

Чому відкликали лінійку MacBook Pro? 20 червня компанія Apple заявила, що їхні MacBook Pro, які були зібрані в 2015 році можуть загорятись через перегрів батареї. Як пояснили в Apple, такі ноутбуки не повинні використовуватися доти, поки компанія не випустить заміну батареї. Відтак, усі моделі зняли з продажу та відкликали.

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