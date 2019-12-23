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iPhone допоміг повернути викрадений автомобіль

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iPhone допоміг повернути викрадений автомобіль / unsplash.com

У США iPhone допоміг його власниці повернути автомобіль, який викрали. Загалом, на долю власниці смартфона Вікторії О'Коннор, випало кілька неприємностей, раніше вона зіткнулася з пожежею в будинку.

Як передає 9to5mac, дівчина проживає у штаті Айова (США). Після того, як її будинок згорів, вона перемістила усі важливі речі в автомобіль.

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Якось вона вийшла з машини, забувши в ній свій iPhone, гаманець і ключі. І після цього машину викрали.

Як вдалось повернути авто

Дівчина попередньо встановила на iPhone функцію Find My iPhone, тому відшукати смартфон вдалося досить швидко. Отримавши дані про місцезнаходження дівчина звернулася в поліцію.

Правоохоронні органи доволі швидко знайшли автомобіль. При цьому, ані гаманця, ані iPhone там вже не було. Смартфона поліція так і не знайшла.

Що таке Find My iPhone?Це функція, що допомагає знайти місцезнаходження iPhone, який був вкрадений. Або загублений. Щоб її активувати, потрібно зайти в "Налаштування" обрати розділ "Основні" – "Обмеження", а далі двічі ввести пароль. Далі у списку налаштувань обмежень потрібно зайти у розділ "Конфіденційність" та вибрати рядок "Геолокація".

Встановіть галочку на "Заборонити зміни". На тій же сторінці перейдіть у пункт "Знайти iPhone" і переконайтеся, що вимикач навпроти "Значок в меню статусу" вимкнений. Це допоможе зберегти в таємниці факт, що на вашому смартфоні увімкнено геолокацію.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Авто 24 Техно Новини Техно Смартфони iPhone Apple
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