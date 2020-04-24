iPhone SE (2020) пройшов тестування на продуктивність роботи

Новий бюджетний смартфон від Apple iPhone SE 2020 випробували на продуктивність. Як відомо, новий iPhone оснащений флагманським фірмовим процесором A13 Bionic, який отримали і смартфони нової лінійки iPhone 11.

Експерти популярного сервісу AnTuTu випробували можливості процесора, передає gsmarena.com.

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Результати

Логічно, багато користувачів очікували, що за продуктивністю бюджетник не поступатиметься iPhone 11. Та перші тести в AnTuTu можуть розчарувати багатьох.

Так, випробування показують, що смартфон набрав 492 166 балів. Для порівняння iPhone 11 набрав у тестах 517 400. При цьому флагман 2018 року iPhone Xs Max показує гірший результат – 443 337 балів.

Насправді ж, різницю у тестах між iPhone 11 та iPhone SE (2020) можна пояснити тим, що останній має 3 ГБ оперативної пам’яті, в порівнянні з 4 ГБ у iPhone 11.

Також важливу роль може відігравати і програмне забезпечення. Також додамо, що це лише перший з результатів тесту, тому не варто робити остаточний висновок.

Рейтинг девайсів на iOS у AnTuTu

Чим цікавий iPhone SE (2020)

Нова модель об'єднала в собі “класичний” компактний дизайн, як у 8 iPhone, при цьому топове "залізо". Так, діагональ дисплея 4,7 дюйма. Тут повернули товсті рамки і класичну кнопку "Додому" з сенсором відбитка пальця Touch ID.

Основна камера тут одинарна з роздільною здатністю 12 Мп. Також цікаво, тут є підтримка двох SIM-карт: фізичної та eSIM картки.

Ціна

На американському ринку iPhone SE 2020 із 64 ГБ вбудованого сховища оцінили у 399 доларів (10 800 гривень). Ціна в Україні поки невідома.

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