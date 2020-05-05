iPhone SE (2020) виявився міцніший за iPhone 11 Pro Max: відео дроп-тесту

Новий бюджетний iPhone SE (2020) виявився міцнішим, ніж флагманський iPhone 11 Pro Max. Це довів блогер на YouTube-каналі PhoneBuff, який випробував обидві моделі у дроп-тесті.

Відео вже доступне на каналі PhoneBuff. Цікаво, що раніше найміцнішим смартфоном від Apple був iPhone 8. Саме на базі цього пристрою розробили iPhone SE (2020).

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Як відбулось тестування

Першим тестом, що проводив блогер, було падіння пристроїв на тильну кришку, яке для iPhone 11 Pro Max було трагічним. При цьому iPhone SE (2020) гідно витримав випробування і зберіг зовнішній вигляд.

Падіння на кут для бюджетника був важчим, адже тут використали алюмінієву рамку. При цьому iPhone 11 Pro Max оснастили металевою рамкою, тож для останнього це падіння було не таке болісне.

Дроп-тест iPhone 11 Pro Max та iPhone SE (2020): відео

Ще один тест – падіння на дисплей. Це випробування виявилось для 11 Pro Max фатальним – дисплей покрився тріщинами. iPhone SE (2020) теж отримав велику тріщину, але тільки одну через все скло.

Висновки

Загалом, після кількох падінь, окрім тріщин, у iPhone 11 Pro Max остаточно відмовила камера, а тильна кришка буквально розсипалася. Екран хоч і був у тріщинах, але продовжував працювати.

При цьому у iPhone SE (2020) дисплей теж отримав тріщини на дисплеї, але тильна кришка була в хорошому стані. Тож експерт PhoneBuff поставив iPhone SE (2020): 38 балів, а iPhone 11 Pro Max отримав 34 бали.

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