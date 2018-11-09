iPhone X загорівся під час зарядки

Користувачі на сервісі Reddit активно обговорюють випадок загоряння смартфона Apple, який був підключений до оригінального зарядного пристрою.

Про це пише ilenta.com.

Як розповіла власниця iPhone X, який постраждав від загоряння, вона підключила смартфон до оригінальної зарядки і залишила його на ліжку на ніч. А серед ночі вона прокинулася від того, що пристрій загорівся.

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Постраждав як і сам пристрій, так і ліжко. Від загоряння кімната почала наповнюватись димом.

При цьому інші користувачі Reddit вважають, що це трапилось не тому, що перегрівся акумулятор, адже батарея розміщена у верхній частині корпусу, а пошкодження зазнав корпус знизу. Ймовірно, причиною займання було замикання через сильний перегин кабелю.

Постраждала навіть постіль

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