iPhone X загорівся під час зарядки

391 Читать новость на русском
iPhone X загорівся під час зарядки
iPhone X загорівся під час зарядки / Фото з соцмереж

Користувачі на сервісі Reddit активно обговорюють випадок загоряння смартфона Apple, який був підключений до оригінального зарядного пристрою.

Про це пише ilenta.com.

Як розповіла власниця iPhone X, який постраждав від загоряння, вона підключила смартфон до оригінальної зарядки і залишила його на ліжку на ніч. А серед ночі вона прокинулася від того, що пристрій загорівся.

Читайте також: Маск розповів, яким смартфоном користується 

Постраждав як і сам пристрій, так і ліжко. Від загоряння кімната почала наповнюватись димом.

При цьому інші користувачі Reddit вважають, що це трапилось не тому, що перегрівся акумулятор, адже батарея розміщена у верхній частині корпусу, а пошкодження зазнав корпус знизу. Ймовірно, причиною займання було замикання через сильний перегин кабелю.

iPhone X загорівся під час зарядки

Постраждала навіть постіль

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони iPhone Apple
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
8 листопада 21:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
294
Xiaomi Mi 8 Pro офіційно представили у Лондоні: незабаром смартфон з’явиться і в Україні
8 листопада 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro офіційно представили у Лондоні: незабаром смартфон з’явиться і в Україні
974
Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
7 листопада 21:31 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 1043
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
6 листопада 21:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
2790
Як купити пилосос і не прогадати з вибором: підказки для споживачів
5 листопада 12:00 Як купити пилосос і не прогадати з вибором: підказки для споживачів
0
Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
8 листопада 19:30 Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
0
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук