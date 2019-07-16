iPhone XI Max з'явився на першому живому фото

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iPhone XI Max з'явився на першому живому фото
iPhone XI Max з'явився на першому живому фото / wccftech.com

В мережі з'являються все більше свіжої інформації про майбутні iPhone 2019, які компанія Apple має представити цієї осені. Зараз оприлюднили навіть "живий" знімок, на якому можна побачити найбільшу модель із нової лінійки – iPhone XI Max.

Фото оприлюднене на ресурсі slashleaks. Щоправда, знімок показує лише верхню задню панель цього пристрою.

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У лівому верхньому кутку видно спеціальний квадратний блок для потрійної основної камери і світлодіодного спалаху. Про такий квадратний модуль говорять численні витоки. У центрі розміщений класичний логотип Apple.

iPhone XI Max

Так може виглядати iPhone XI Max

Що ще відомо. Разом з iPhone XI Max у вересні мають представити наступників iPhone XS і iPhone XR. Всі три моделі отримають добре впізнавану "квадратну" основну камеру. Також три новинки мають бути оснащені процесором Apple A13.

Що стосується розмірів, то звичайна версія має отримати 5,8-дюймовий екран, а діагональ екрану Max-версії складе 6,5 дюйма. При цьому найдоступніший смартфон iPhone Xr стане золотою серединою з 6,1-дюймовим дисплеєм.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Apple iPhone
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