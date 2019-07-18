iPhone XI засвітився на відео відомого техноблогера

Кілька популярних відеоблогерів, в тому числі Маркус Браунлі із YouTube-каналу MKBHD, опублікували відео із демонстрацією клона майбутнього iPhone XI. Проте відомий техноблогер Льюїс Хільсентегер – автор YouTube-каналу Unbox Therapy – показав найбільш точний макет ще неанонсованого iPhone XI.

За словами блогера, його макет куди точніше відображає дизайн майбутнього iPhone XI, ніж клони, які розлетілися світом.

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Ключові відмінності. Однією з головних відмінностей є оформлення основної камери. На пристрої Льюїса квадратний модуль має більш плавні форми і випирає з корпусу помітно менше. Кожна з трьох камер прикрита окремим круглим склом, як раніше показував інсайдер OnLeaks.

Ще однією відмінною рисою iPhone XI повинен стати змінений важіль беззвучного режиму. Він буде схожий на такий у iPad – круглий і переміщатиметься уздовж межі, а не перпендикулярно їй. Крім того, кнопка живлення і лоток для SIM-карти розташують трохи нижче, ніж в iPhone Xs.

Як виглядатиме iPhone XI – дивіться відео

Блогер не виключає, що фінальний варіант iPhone XI може дещо відрізнятися від цього макета, але в цілому, як він запевняє, саме до такого дизайну варто бути готовими фанатам Apple.

Дата презентації. За традицією, презентаціях нових iPhone очікується на початку вересня. Тоді ж стане доступною нова версія операційної системи iOS 13.

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