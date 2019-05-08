iPhone Xr 2019: в мережі з’явились зображення бюджетника від Apple

До презентації нових iPhone ще кілька місяців, а в мережі з’являється все більше інформації про майбутні новинки. Зараз популярний інсайдер OnLeaks поділився зображеннями найдоступнішого iPhone із майбутньої лінійки - Xr 2019.

Він також розповів про кілька характеристик, що отримає новинка.

Що нового. За припущенням інсайдера, iPhone Xr 2019 ззовні буде схожий на попередника. Щоправда, він отримає подвійну основну камеру, яка розташована в одному блоці з LED-спалахом. Роздільна здатність модулів становитиме по 12 Мп. Другий виконуватиме функцію телеоб'єктива з 2-кратним оптичним наближенням.

Читайте також: Новий iPhone XI Max показали на фото та відео

Смартфон буде оснащений IPS-дисплеєм з діагоналлю 6,1 дюйма. Він має працювати на новому чіпсеті Apple A13 Bionic, побудований за 7-нанометровим техпроцесом.

iPhone Xr 2019 може мати такий вигляд

Ціна. Раніше інсайдери повідомляли, що новинка буде коштувати 749 доларів (це майже 20 000 гривень).

Дата презентації. Найімовірніше, iPhone XR 2019 (хоча поки немає офіційної інформації про саме таку назву) представлять під час осінньої презентації Apple разом із iPhone XI і iPhone XI Max.

And this is the upcoming #iPhoneXR successor! As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pricebaba -> https://t.co/M8q60b3rar pic.twitter.com/ZDNus7KLfQ — Steve H.McFly (@OnLeaks) May 8, 2019

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно