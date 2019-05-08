iPhone Xr 2019: в мережі з’явились зображення бюджетника від Apple

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iPhone Xr 2019
iPhone Xr 2019 / Фото з соцмереж

До презентації нових iPhone ще кілька місяців, а в мережі з’являється все більше інформації про майбутні новинки. Зараз популярний інсайдер OnLeaks поділився зображеннями найдоступнішого iPhone із майбутньої лінійки - Xr 2019.

Він також розповів про кілька характеристик, що отримає новинка.

Що нового. За припущенням інсайдера, iPhone Xr 2019 ззовні буде схожий на попередника. Щоправда, він отримає подвійну основну камеру, яка розташована в одному блоці з LED-спалахом. Роздільна здатність модулів становитиме по 12 Мп. Другий виконуватиме функцію телеоб'єктива з 2-кратним оптичним наближенням.

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Смартфон буде оснащений IPS-дисплеєм з діагоналлю 6,1 дюйма. Він має працювати на новому чіпсеті Apple A13 Bionic, побудований за 7-нанометровим техпроцесом.

iPhone Xr 2019

iPhone Xr 2019 може мати такий вигляд

Ціна. Раніше інсайдери повідомляли, що новинка буде коштувати 749 доларів (це майже 20 000 гривень).

Дата презентації. Найімовірніше, iPhone XR 2019 (хоча поки немає офіційної інформації про саме таку назву) представлять під час осінньої презентації Apple разом із iPhone XI і iPhone XI Max.

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Теги: Новини Техно Техно iPhone iPhone Xr Смартфони
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