iPhone Xr 2 отримає нову палітру кольорів: фотодоказ

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iPhone Xr 2 має отримати подвійну камеру
iPhone Xr 2 має отримати подвійну камеру / forbes.com

Ми вже отримали чимало інформації про те, що компанія Apple восени представить нову версію iPhone Xr . У 2018 році він став найбюджетнішим смартфоном, який представила компанія.

Відомий журналіст Марк Гурман заінтригував зображеннями кольорів. Які отримають нові iPhone Xr 2.

Цікаво, що на фото ми бачимо бите скло. Але журналіст переконує, що саме таке забарвлення матимуть нові смартфони.

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Зображення виглядають дещо блідими. Це підтверджує інформацію про те, що компанія планує підкоригувати палітру кольорів нового iPhone Xr, зробивши їх більш пастельними, замість насичених кольорів.

Як кольори отримає iPhone Xr 2. Як стверджує журналіст, нові смартфони отримають чорний, білий, пастельно жовтий, зелений та бірюзовий кольори. Два останніх замінять блакитний і кораловий, які ми побачили у 2018 році.

Що ще відомо. iPhone Xr 2 має отримати подвійну основну камеру, яка розташована в одному блоці з LED-спалахом. Роздільна здатність модулів становитиме по 12 Мп. Другий виконуватиме функцію телеоб'єктива з 2-кратним оптичним наближенням.

Смартфон буде оснащений IPS-дисплеєм з діагоналлю 6,1 дюйма. Він має працювати на новому чіпсеті Apple A13 Bionic, побудований за 7-нанометровим техпроцесом.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони iPhone Xr iPhone
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