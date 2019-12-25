iPhone XR став лідером продажів серед смартфонів у 2019 році
Якщо вірити даним дослідження компанії Counterpoint Research, iPhone XR став найбільш продаваним смартфоном в третьому кварталі 2019 року. Цю позицію він займає з четвертого кварталу 2018 року.
Таких показників вдалося досягти завдяки зниженню вартості після виходу наступного покоління iPhone. Близько чверті продажів смартфонів Apple в третьому кварталі припадає саме на iPhone XR. iPhone 11 посів п'яте місце з продажів згідно з дослідженнями.
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Компанія також представила Топ-10 продаваних смартфонів за третій квартал 2019:
- iPhone XR – 3%
- Samsung Galaxy A10 – 2,6%
- Samsung Galaxy A50 – 1,9%
- Оppо А9 – 1,6%
- iPhone 11 – 1,6%
- Oppo A5s – 1,5%
- Samsung Galaxy A20 – 1,4%
- Оppо А5 – 1,3%
- Xiaomi Redmi 7A – 1,2%
- Huawei P30 – 1,1%
Обсяг продажів десятки лідерів топу
Дивно, але в десятці лідерів три смартфони бюджетної лінійки Samsung A, бренду Oppo і всього один пристрій Xiaomi. Успіх Redmi 7A забезпечений високими продажами в Індії.
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