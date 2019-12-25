iPhone XR став лідером продажів серед смартфонів у 2019 році

Якщо вірити даним дослідження компанії Counterpoint Research, iPhone XR став найбільш продаваним смартфоном в третьому кварталі 2019 року. Цю позицію він займає з четвертого кварталу 2018 року.

Таких показників вдалося досягти завдяки зниженню вартості після виходу наступного покоління iPhone. Близько чверті продажів смартфонів Apple в третьому кварталі припадає саме на iPhone XR. iPhone 11 посів п'яте місце з продажів згідно з дослідженнями.

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Компанія також представила Топ-10 продаваних смартфонів за третій квартал 2019:

iPhone XR – 3% Samsung Galaxy A10 – 2,6% Samsung Galaxy A50 – 1,9% Оppо А9 – 1,6% iPhone 11 – 1,6% Oppo A5s – 1,5% Samsung Galaxy A20 – 1,4% Оppо А5 – 1,3% Xiaomi Redmi 7A – 1,2% Huawei P30 – 1,1%



Обсяг продажів десятки лідерів топу

Дивно, але в десятці лідерів три смартфони бюджетної лінійки Samsung A, бренду Oppo і всього один пристрій Xiaomi. Успіх Redmi 7A забезпечений високими продажами в Індії.

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