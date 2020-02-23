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Іржа здатна захистити космічні кораблі від радіації

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Ілюстративне фото / jamesg

Революційний підхід пропонують американські дослідники. На їхню думку, вирішити проблему іонізуючого випромінювання в космосі можна за допомогою звичайної іржі.

Іонізуюче випромінювання має проникаючу дію та проходить через корпус космічного корабля. Для протидії йому застосовують захисні екрани. Найчастіше навколо найбільш важливих приладів встановлюють алюмінієвий блок, який вважається найкращим компромісом між вагою щита і захистом, зазначає ncsu

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Як іржа захищає від випромінювання

Новий метод заснований на змішуванні порошку окисленого металу (звичайної іржі) з полімером, а потім нанесення його на покриття за допомогою відповідної електроніки.

Наш підхід може використовуватися для підтримки того ж рівня радіаційного захисту та зниження ваги на 30%, або ви можете зберегти той же вагу і поліпшити захист на 30% в порівнянні з найбільш широко використовуваними методами екранування. У будь-якому випадку, наш підхід зменшує обсяг простору, займаного екрануванням,
– пояснюють учені.

Згідно з розрахунками, додавання порошку оксиду металу знижує гамма-випромінювання електроніки в 300 разів, а нейрони – на 225%. При цьому таке покриття має меншу вагу і забезпечує на 30% вище поглинання випромінювання при комп'ютерному моделюванні.

Не менш важливо, за словами дослідників, що використання звичайної іржі набагато дешевше, ніж еквівалентна кількість чистого металу. Вчені продовжують покращувати технологію і шукають партнерів, які будуть зацікавлені в її комерційному використанні.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Космос
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