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Іспанія застосовує безпілотники для інформування про заходи проти коронавірусу: відео

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Ілюстративне фото / twitter

Поліція Мадриду прийняла рішення застосувати безпілотники обладнані гучномовцями, з метою інформування громадян про необхідність залишатися вдома в період епідемії.

Таким чином жителям іспанської столиці наголошують, що виходити з дому потрібно лише в разі крайної необхідності, повідомляє Gizmodo.

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Ми не соромимося використовувати будь-які заходи, які є в нашому розпорядженні, задля гарантування вашої безпеки, та безпеки кожного. Хоча, дехто з вас завдає чимало клопотів,
– мовиться у твітері поліції.

Відео опубліковане у твітері поліції Мадриду демонструє роботу таких безпілотних дронів на вулицях міста.

Додаткові заходи інформування

Такі заходи додаткового інфорування разом з поліцією організовує регулятор аеронавігації Іспанії – ENAIRE. Служби об'єдналися для спільної координації дій в ході операції із застосування безпілотників.

Як країна реагує на COVID-19

Прем'єр-міністр країни Педро Санчес оголосив про введення надзвичайного стану і загальнонаціональної суворої ізоляції протягом 15 днів в суботу через коронавірус. Уряд заявив, що вживаються заходи для захисту населення країни, стримування поширення захворювання і зміцнення системи охорони здоров'я.

Іспанія була другою країною в Західній Європі, яка ввела карантин для всього населення, яке становить 47 мільйонів ​​осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії і місцевих ЗМІ, в неділю в країні було 7 753 підтверджених випадки і 288 смертей. Майже половина з них знаходиться в регіоні Мадрид, тобто в столиці країни та її околицях.

Особи, які порушили карантин в Іспанії, можуть бути оштрафовані на суму до 600 000 євро і засуджені до тюремного ув'язнення.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Коронавірус Covid-19 Новини Техно Ґаджети
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